La marine française évacue 400 personnes de plus du Soudan

La marine française a acheminé près de 400 étrangers du Soudan vers l'Arabie saoudite, ont indiqué jeudi les autorités françaises, portant à plus de 900 le nombre de personnes évacuées par Paris depuis le début de la crise.

La frégate Lorraine est arrivée à Djeddah mercredi en provenance de Port-Soudan, d'où elle était partie la nuit précédente, ont indiqué dans un communiqué conjoint les ministères français des Affaires étrangères et des Armées. "Cette nouvelle opération a permis d'évacuer du Soudan 398 personnes, dont 5 Français et des ressortissants de plus de 50 nationalités (notamment Américains, Britanniques, Canadiens, Éthiopiens, Allemands, Néerlandais, Italiens et Suédois)", ont-ils précisé.

La France a évacué un total de 936 personnes dont 214 ressortissants français et ayants-droits. Paris a plusieurs fois souligné sa volonté d'évacuer l'ensemble des civils qui le souhaitaient, et non uniquement ses ressortissants ou les diplomates. Elle a notamment assuré l'évacuation des ambassadeurs d'Allemagne et de Suisse. Le Soudan connaît depuis douze jours de sanglants combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Les combats ont fait plus de 459 morts et plus de 4.000 blessés, selon l'ONU. Dans son communiqué, "la France réitère son appel à toutes les parties à un arrêt des combats et au retour au dialogue politique". Selon l'état-major de l'armée française, la frégate n'a pas d'autres évacuations prévues et doit désormais reprendre sa mission de départ.