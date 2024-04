Le chef français Fabien Ferré, directement de zéro à trois étoiles à 35 ans

"Je suis un attaquant. Je fonce. Et parfois ça marche", taquine Fabien Ferré, devenu à 35 ans le plus jeune chef triplement étoilé de France pour sa cuisine méditerranéenne servie au Castellet (Var).

Le jeune chef passe de l'ombre à la lumière en une soirée, les sourcils se lèvent et son style intrigue.

Car le trentenaire, qui donne du "frérot" à sa brigade pendant le service et joue du rap américain en cuisine, fait aussi atterrir sur les nappes et la porcelaine précieuse de l'hôtel-spa cinq étoiles l'une des plus délicates et émouvantes cuisines méridionales françaises du moment, selon les critiques.

"Dans ma cuisine, je veux être direct", affirme à l'AFP le chef tatoué, en jean et baskets confortables.