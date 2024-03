Les couleurs de Daniel Buren sur l'iconique Copacabana Palace de Rio

Inaugurée jeudi, l'"oeuvre in situ" de cette star de l'art contemporain pourra être admirée jusqu'au 30 septembre.

"A priori, j'ai eu complètement carte blanche (...). Après, je me suis dit que le plus simple, pour avoir accès partout, c'était de travailler sur toutes les fenêtres de la façade", ce qui permet des jeux de lumière "aussi bien la nuit que le jour, à l'intérieur et à l'extérieur", raconte Daniel Buren, 85 ans, à l'AFP.

Les carreaux des fenêtres des chambres et des salons qui offrent une vue imprenable sur la plage mythique et l'océan ont été ainsi recouverts de couches de vinyle jaunes, bleus, roses, verts et rouges.

Le choix des couleurs? "Toujours au hasard", lance l'artiste célèbre pour ses colonnes installées dans la cour du Palais-Royal, à Paris.