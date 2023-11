Naufrage meurtrier dans la Manche: conditions de secours "difficiles" côté britannique

Les nombreux appels de détresse et l'absence de surveillance aérienne de la Manche ont rendu les opérations de secours britanniques particulièrement "difficiles" la nuit du 24 novembre 2021 pendant laquelle 27 migrants sont décédés dans un naufrage, selon un rapport publié jeudi.

L'organisme chargé d'enquêter sur les accidents en mer au Royaume-Uni (Marine Accident Investigation Branch) a également conclu que le canot qui transportait ces migrants, principalement des Kurdes irakiens, était "totalement inadapté et mal équipé".

Le ministère des Transports britannique a annoncé dans la foulée qu'une "enquête approfondie et indépendante" serait menée à la lumière de ces nouveaux éléments sur ce naufrage, le plus meurtrier de l'histoire récente dans la Manche. Les autorités françaises et britanniques s'étaient renvoyé la responsabilité du drame.