Pluie d'hommages pour Philippe de Gaulle, fils du général, décédé à 102 ans

L'amiral Philippe de Gaulle, le fils aîné du général de Gaulle, est décédé à Paris, à l'âge de 102 ans au terme d'une vie marquée par le "courage" et "l'engagement", selon les hommages qui lui sont rendus mercredi.

"Saluons la mémoire d'un père formidable et d'un grand Français, dont le sens du devoir n'avait d'égal que l'élégance et la modestie. Vision, honneur et simplicité, c'est cela finalement le gaullisme", a également écrit sur X Pierre de Gaulle, autre fils de l'amiral.

Né le 28 décembre 1921 à Paris, Philippe de Gaulle, ancien élève de l'Ecole navale, fut un "Français libre dès 1940", année de son engagement dans les Forces navales françaises libres, est-il souligné dans de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux.

"Philippe de Gaulle avait devancé l'appel de son père pour entrer en Résistance. Marin, amiral, sénateur, il ne manqua jamais le rendez-vous du courage et de l'honneur. Un siècle de bravoure française. A sa famille, les condoléances de la Nation", a ainsi salué le président de la République, Emmanuel Macron, sur X.