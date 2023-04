Président cherche rebond désespérément

"C'est une page qu'on se doit impérativement de tourner si on veut avancer", reconnaît une source gouvernementale.

Dans le camp présidentiel, on fait mine d'écarter le scénario catastrophe qui verrait les Sages censurer la retraite à 64 ans, la mesure la plus emblématique et la plus contestée du projet phare d'Emmanuel Macron.

On laisse au contraire filtrer une certaine confiance: ministres et élus disent s'attendre à la validation du coeur de la réforme, même si des dispositions plus marginales sont retoquées.