Quelque 20.000 visiteurs au Belgian Beer World en deux mois

Actuellement, plus de Belges que prévu se rendent au Belgian Beer World. "Nous tablions sur 20% de nationaux et 80% de touristes étrangers et nous tournons après sept semaines autour des 45% de Belges."

De quoi réjouir le responsable puisque des événements comme les Plaisirs d'Hiver vont contribuer à attirer un public international. 'Nous allons continuer à travailler sur la qualité de l'expérience et les volumes de visiteurs", a-t-il ajouté.