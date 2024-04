Signé Giltay: la Légion d'honneur de Thierry Ardisson fait grincer des dents

Ce qui n'est pas le cas de Michel Sardou, qui va lui devenir en juin, grand officier de l'ordre national du mérite. Là aussi, il y a polémique et on fustige pas mal dans la presse de gauche, un personnage qui incarne une France d'autrefois, assez machiste, voire homophobe.

Mais le panel s'est beaucoup élargi. Ainsi, 2650 croix ont été délivrées entre 2021 et 2023, artistes, sportifs, chefs d'entreprise, personnages médiatiques, et donc parmi les promus de cette année, Thierry Ardisson. Célèbre animateur de télévision, mais qu'on ne peut pas qualifier pour autant de grand artiste populaire.

Souvenez-vous de la folle du régiment, mais personne ne peut contester son succès ni sa popularité. A ce sujet, Emmanuel Macron a aussi décoré récemment Sheila, saluant au passage sa qualité d'icône yéyé.

Mais revenons à Ardisson. On lui reproche surtout une émission du début des années 2000, dans laquelle il avait particulièrement maltraité l'autrice Christine Angot, qui venait de sortir son premier livre, L'Inceste. Le ton d'Ardisson et de ses chroniqueurs comme Baffie était toujours provocateur.

Plus c'était gros, plus c'était bon. Les invités étaient souvent victimes de sarcasme ou de gros mots, avec régulièrement des allusions de type sexuel. C'est ce qui s'est passé pour Christine Angot, qui finalement a quitté le plateau. Thierry Ardisson lui lançant "Christine, Christine, bah pourquoi, on s'amusait bien nous!" Réponse "Eh ben moi non".