Skateboard: Aurélien Giraud, prodige lyonnais en route pour les JO de Paris

Aucun Français n'y était encore parvenu: Aurélien Giraud, devenu en février champion du monde de skateboard aux Emirats, a démarré en trombe le parcours qualificatif devant le mener aux Jeux de Paris, à domicile ou presque pour ce fier Lyonnais.

Dès le lendemain de sa victoire, Giraud, 25 ans, est revenu au skatepark de Gerland, au sud de Lyon, pour y retrouver "ses potes" et ses habitudes sur les rampes.

"Ici, je me sens chez moi. C'est là où tout a commencé. A 4 ans, j'ai vu des skaters faire des sauts à l'extérieur du bâtiment. J'ai dit à mon père que je voulais faire comme eux", raconte-t-il à l'AFP dans un grand sourire.

Désormais tatoué de la tête aux pieds, chaussé et habillé par l'un des sponsors historiques du skate, Giraud a commencé à "maitriser sa première planche", offerte à Noël par son père, "sous le regard des grands".

"A Lyon, on a toujours eu une grosse scène skate. Jean-Baptiste Gillet, Jérémie Daclin... Ils m'ont pris sous leur aile. Ce qui m'a le plus motivé, c'était de les voir s’amuser. Aller de plus en plus vite, de plus en plus haut", décrit Giraud.

- Passion street -