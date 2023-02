Une manifestation au Suriname contre la vie chère dégénère en émeute

Entre 1.000 et 2.000 personnes se sont réunies en fin de matinée pour protester contre les hausses de prix des produits alimentaires, de l'essence et de l'électricité, accusant le gouvernement et le président Chan Santokhi de corruption.

Vers midi, des manifestants plus virulents ont tenté d'entrer dans le parlement. Ils ont forcé les barrières protégeant le bâtiment, lancé des bouteilles et pierres sur les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogène et tiré des balles en caoutchouc pour les repousser.

Des manifestants se sont ensuite dirigés vers le centre-ville tout proche et ont pillé plusieurs boutiques. Ils ont incendié une voiture et tenté de mettre le feu à plusieurs édifices. Plusieurs personnes ont été blessées, a constaté l'AFP.

"J'ai trois enfants à nourrir et j'ai deux emplois. Chaque jour, les prix augmentent", s'est plainte Agnès, une manifestante interrogée dans la matinée.