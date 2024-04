Une médium et des milliers d’euros détournés: la folle "escroquerie" qui a fait tomber le maire d’Agde

C’est une histoire incroyable, le maire d'Agde, dans le sud de la France, est en détention provisoire, depuis 12 jours, il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt et corruption. Et hier, il a demandé sa remise en liberté, affirmant avoir été piégé par une médium.

Incroyable, rocambolesque, abracadabrantesque, on cherche en vain un adjectif pour qualifier cette histoire, qui a pour principal protagoniste le maire d'Agde. Gilles D'Ettore, 56 ans. Agde est une des principales stations balnéaires de France, située dans le département de l'Hérault, elle est célèbre pour son quartier naturiste. 30.000 habitants en hiver, elle peut atteindre 200.000 résidents en été, grâce au tourisme, sa principale activité.



Gilles D'Ettore, membre du parti Les Républicains, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, ex-député, est à la tête de sa ville depuis 2001. On peut donc dire que ce n'est pas un perdreau de l'année. Et pourtant, il est victime d'une escroquerie qu'on n'oserait même pas imaginer dans une série B, il est tombé sous la coupe d'une femme de 44 ans, Sophie M, qui se dit médium.

Elle est surtout incroyablement douée pour transformer sa voix, elle a ainsi arnaqué de nombreux naïfs en leur faisant croire qu'ils entraient en contact avec un être surnaturel qui leur parlait depuis l'au-delà avec une étrange voix rauque. Et parmi ces pigeons, le maire d'Agde. Il est ainsi soupçonné d'avoir recruté cinq personnes de l'entourage de la voyante, dont son propre mari, comme directeur technique de la mairie, et d'avoir détourné des fonds pour lui offrir de nombreux avantages. Les détournements s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d'euros.



Le maire a reconnu, au cours de sa garde-à-vue, qu'il avait été convaincu de l'existence de la voix et que cette femme qu'il considérait comme sa fille était douée de pouvoirs surnaturels. Il n'a réalisé avoir été victime d'une escroquerie qu'après le visionnage d'une vidéo montrant la voyante en train de modifier sa voix.



En revanche, il a nié avoir commis le moindre délit. Pour l'instant, le maire et la voyante sont toujours en prison. Mais le mari de la dame, bien qu'également mis en examen, est lui en liberté et a conservé ses fonctions de directeur à la mairie.



L'affaire a éclaté en octobre dernier, quand l'épouse du maire, dont il est séparé, a porté plainte et dénoncé l'arnaque qui durait depuis trois ans. Ce sera désormais à la justice de trancher.



Juste un petit détail pour info: les êtres de l'au-delà qui vous téléphonent pour demander des sous sont en général beaucoup plus terre à terre que surnaturels.