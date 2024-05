Val-d'Oise: un adolescent de 17 ans grièvement blessé lors d'une rixe

Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé et un autre de 15 ans plus légèrement atteint lors d'une rixe lundi en fin d'après-midi à Argenteuil (Val-d'Oise), a appris l'AFP mardi du parquet de Pontoise et de sources policières.

La rixe a éclaté peu avant 19H00 lundi sur la dalle d'Argenteuil entre une vingtaine d'individus, dont certains armés de barres de fer, qui ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre, a indiqué une source policière.