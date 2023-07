Afrique du Sud: rares chutes de neige à Johannesburg et dans certaines régions

Des chutes de neige ont surpris lundi les habitants de Johannesburg et d'autres régions d'Afrique du sud, un phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu de la fermeture possible de routes et d'un risque d'une baisse des températures.

Les habitants de Johannesburg se sont réveillés avec des chutes de neige recouvrant légèrement les toits et les jardins, alors que le front froid qui a frappé le pays à la fin de la semaine dernière s'est transformé en un système météorologique appelé dépression froide ou "dépression coupée".