Ajay Banga seul en lice pour prendre la tête de la Banque Mondiale

Mais cette hégémonie était de plus en plus remise en cause, notamment par les grands pays émergents, Brésil, Chine, Inde et Russie en tête, qui souhaitent depuis plusieurs années voir leur place dans les institutions financières internationales se renforcer.

Le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis auraient pu laisser présager des candidatures concurrentes, l'agence russe TASS assurant même, début mars, que Vladimir Poutine allait proposer une candidature russe.

Mais rien ne s'est au final passé et la BM l'a confirmé jeudi dans un communiqué: "le conseil d'administration a reçu une candidature et précise qu'Ajay Banga, citoyen américain, va être pris en considération pour le poste".