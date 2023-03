Amnesty appelle le Cambodge à mettre fin aux "expulsions forcées" à Angkor

Si le gouvernement maintient que les habitants acceptent pleinement d'être relogés, l'organisation internationale dénonce des "menaces implicites" auxquelles s'exposent les populations en cas de refus.

"Il s'agit d'expulsions forcées déguisées et de grande ampleur. On a fait pression sur les gens pour qu'ils se portent volontaires et on leur a fait craindre des représailles s'ils refusaient de partir ou s'ils contestaient les expulsions", a déclaré Ming Yu Hah, directeur régional adjoint d'Amnesty dans un communiqué.

En outre, les personnes concernées par ce programme n'ont pas été consultées dans les règles, et n'ont pas été prévenues suffisamment à l'avance.