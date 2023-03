Amnesty estime que des milliers de mineurs sont détenus en Iran

D'après le rapport, les mineurs arrêtés - comme les adultes - ont été conduits dans des centres de détention gérés par les gardiens de la révolution (pasdaran), le ministère du Renseignement, la police de la sécurité publique, l'unité d'enquête de la police iranienne ou la force paramilitaire des bassidjis. D'autres jeunes ont été arrêtés dans la rue par des agents en civil, qui les ont conduits dans des lieux non officiels comme des entrepôts, "où ils ont été torturés". "Ces enlèvements, effectués hors de tout cadre légal, avaient pour but de punir, intimider et dissuader les mineurs de prendre part au mouvement", estime Amnesty International.

Les recherches menées par Amnesty International révèlent également que les agents de l'État "utilisent le viol et les violences sexuelles (...) et des menaces de viol, comme une arme pour briser leur esprit, les humilier et les punir, et leur arracher des 'aveux' forcés. Ces pratiques sont également largement dénoncées par les détenus adultes, hommes et femmes", décrit l'ONG.