Au moins 101 morts et 64 disparus dans les inondations au Népal

PRAKASH MATHEMA

Au moins 101 personnes sont mortes et 64 sont portées disparues au Népal, à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou, selon un nouveau bilan annoncé par la police dimanche.

De grandes parties de l'est et du centre du pays himalayen sont inondées depuis vendredi. Des rivières ont connu des crues soudaines, provoquant de nombreux dégâts et pertes en vies humaines.