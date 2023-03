Aux Etats-Unis, le sacro-saint pourboire remis en cause

"Quoi que tu fasses, tu te sens coupable". Dans le centre-ville de Washington, Matt Schottland, 41 ans, salade et jus de fruit à la main, répond à une question devenue quasi-existentielle pour les Américains: dois-je laisser un pourboire?

Pour Matt Schottland, à l'exception des restaurants, généralement, c'est non. Sauf si les employés sont "vraiment très gentils", ou qu'il se sent "particulièrement généreux".

Sauf qu'aucune solution n'est parfaite. S'il donne un pourboire, il peut se sentir "un peu coupable ou agacé" d'avoir dépensé plus d'argent. Et, s'il n'en laisse pas, il se sent "coupable" aussi, mais vis-à-vis des employés.

"Ce n'est pas un super système", soupire-t-il.