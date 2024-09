Aux Etats-Unis, l'ouragan Hélène prend un tour politique

CHANDAN KHANNA

L'ouragan Hélène et son cortège de désolation dans le sud-est des Etats-Unis attisent les flammes lundi d'une campagne présidentielle acrimonieuse, les démocrates rejetant les accusations républicaines sur leur gestion d'une catastrophe qui a causé la mort de près de 110 personnes.

Tandis que les secouristes tentent de retrouver des survivants et d'apporter des vivres aux habitants frappés par les inondations, les coupures d'électricité et des réseaux téléphoniques, les routes bloquées et les torrents de boue, Joe Biden a pris lundi matin la parole pour défendre la réponse de son gouvernement face au désastre.