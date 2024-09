"Beaucoup s'y préparent, beaucoup ont peur": Israël mène des opérations terrestres "limitées" au Liban

D'autres médias américains tels que le Washington Post et CNN, s'appuyant sur des sources anonymes, ont également rapporté qu'Israël avait informé les États-Unis d'une opération terrestre prévue au Liban. Le raid viserait à détruire les infrastructures du Hezbollah dans la région frontalière.

"Ils nous ont informés du fait qu'ils mènent actuellement ce qu'ils disent être des opérations limitées ciblant des infrastructures du Hezbollah près de la frontière", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, faisant part de conversations entre Israël et les Etats-Unis à ce sujet.

De nombreux habitants du Liban essayent actuellement de partir du Liban, en passant par l'aéroport,les voies terrestres ou encore par la mer. "Les gens ont peur et se demandent de quoi sera fait demain", souligne Amélie David. "Et cela surtout depuis les attaques massives d'Israël de ces dernières semaines."

Les États-Unis craignent qu'une opération terrestre limitée ne se transforme en une incursion beaucoup plus importante, selon CNN. Ces préoccupations font l'objet de discussions avec Israël, rapporte la chaîne d'information.

On apprend ce lundi soir que l'armée israélienne instaure une "zone militaire fermée" à la frontière avec le Liban autour de trois localités frontalières du Liban, sur fond de spéculations autour d'une éventuelle offensive militaire au sol contre le Hezbollah dans ce pays. "Les zones de Metula, Misgav Am et Kfar Giladi, dans le nord d'Israël, ont été déclarées zone militaire fermée. L'entrée dans cette zone est interdite", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les autorités des deux pays n'ont, elles, pas officiellement confirmé l'imminence d'une telle opération terrestre. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a toutefois déclaré qu'une nouvelle phase de la lutte contre la milice libanaise Hezbollah allait bientôt démarrer.

Israël a récemment mené d'importantes frappes aériennes contre le Hezbollah et opère déjà avec des troupes au sol dans la bande de Gaza, où il veut éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas.