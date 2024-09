Le chef de la diplomatie française "exhorte" Israël à ne pas lancer d'incursion au Liban

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a appelé Israël à "s'abstenir de toute incursion terrestre" au Liban et à "cesser le feu", demandant également au Hezbollah de faire de même, lors d'une conférence de presse à Beyrouth.

M. Barrot a également "exhorté les parties" à "saisir dès maintenant" la proposition de cessez-le-feu internationale lancée à l'ONU. "Elle est toujours sur la table. Il reste un espoir, mais il reste peu de temps", a-t-il dit.

Paris et Washington, rejoints par des pays arabes, occidentaux et européens, ont appelé la semaine dernière à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" entre Israël et le Hezbollah pour "donner une chance à la diplomatie".