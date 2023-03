Biathlon: Laegreid forfait pour la prochaine course, Johannes Boe assuré de remporter la Coupe du monde

Le Norvégien Johannes Boe est assuré de remporter la Coupe du monde de biathlon après le forfait pour la prochaine course prévue jeudi de son plus proche poursuivant au classement général, son compatriote Sturla Laegreid, annoncé par la Fédération norvégienne de biathlon.

Laegreid "se sent plutôt en forme mais préfère attendre dimanche au plus tôt" pour reprendre la compétition, a indiqué mercredi à l'AFP une porte-parole de la fédération. Contaminé par le Covid-19 comme Laegreid, Boe non plus ne participera pas à l'individuel d'Oestersund (Suède) jeudi. Mais ses 399 points d'avance le mettent hors de portée dans ces conditions.

C'est la quatrième fois de sa carrière, après ceux gagnés d'affilée entre 2019 et 2021, que Johannes Boe remporte le gros globe de cristal, à 29 ans. Il rejoint ainsi le Français Raphaël Poirée, au tournant des années 2000, et l'Allemand Frank Ullrich, à celui des années 1980. Mènent toujours la danse Martin Fourcade, avec sept gros globes gagnés consécutivement entre 2011 et 2018, et le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen et la Suédoise Magdalena Forsberg, avec six chacun.

Ce gros globe vient couronner la saison ébouriffante de Boe : avant même la fin de l'hiver, il a d'ores et déjà égalé le record de victoires individuelles en une saison, dont il s'était emparé en 2018/2019, avec seize succès, Coupe du monde et Mondiaux confondus. Il lui reste potentiellement quatre courses individuelles à disputer.