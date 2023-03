Biathlon: "Le globe est arrivé plus tôt que prévu", raconte Julia Simon

R: "Je suis surtout surprise d'avoir fait autant de top 6, autant de podiums. Le globe, oui et non, parce que c'était un objectif à moyen terme, dans les deux, trois ans qui allaient venir, que j'avais annoncé aux coaches, et il est arrivé plus tôt que prévu. Je voulais être régulière, et jouer le classement général, c'était la suite logique, mais ça s'est vraiment passé plus tôt que prévu. J'ai réussi à très bien gérer mes émotions, à prendre course après course, à ne pas m'emballer, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai réussi à aller chercher ce globe. C'est un grand pas en avant dans ma carrière. C'est ça de pris ! Maintenant, il faudra réussir à gérer l'après, ce n'est pas facile. J'ai fait la plus belle saison de ma carrière, de loin, et je retiens surtout la manière : c'est là-dessus que je vais essayer de m'appuyer pour les saisons futures. J'ai beaucoup appris cet hiver."

Q: Même secrètement, vous n'en rêviez pas dès cette saison ?

R: "Non, franchement, j'étais vraiment concentrée sur la manière de faire les choses. Une fois que les Mondiaux ont été passés (fin février), je me suis dit: +Maintenant, c'est mon objectif. Il reste trois semaines (en Coupe du monde) et il faut aller le chercher.+ Mais en début de saison, non. J'avais dit aux coaches: +Je veux être plus régulière, arrêter les montagnes russes émotionnelles, de passer d'une 60e place à un podium ou une victoire+."