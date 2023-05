Biden recevra le Premier ministre indien Modi le 22 juin

Le président américain Joe Biden recevra le 22 juin le Premier ministre indien Narendra Modi pour une visite d'État, la forme de réception la plus solennelle à la Maison Blanche, a indiqué sa porte-parole mercredi.

La visite doit "souligner le partenariat profond et rapproché entre les États-Unis et l'Inde", a indiqué Karine Jean-Pierre dans un communiqué, ainsi que "les liens chaleureux de famille et d'amitié" entre les deux pays.

L'événement doit aussi "renforcer l'engagement partagé de nos deux pays pour une zone indo-pacifique libre, ouverte, prospère et sûre", a écrit la porte-parole.