Bornes électriques: alliance de sept constructeurs en Amérique du Nord

Les Allemands BMW et Mercedes-Benz, le Français Stellantis, l'Américain General Motors, le Japonais Honda ainsi que les Sud-coréens Hyundai et Kia espèrent ainsi déployer un réseau "inédit" avec des premières stations à l'été 2024 aux Etats-Unis, puis plus tard au Canada.

"L'Amérique du Nord est l'un des marchés automobiles les plus importants au monde", a déclaré Oliver Zipse, le patron de BMW, dans un communiqué commun mercredi.