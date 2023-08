Burkina: rafales de coups de feu entendues dans le centre de Ouagadougou

Il était dans un premier temps impossible de connaître les raisons de ces tirs nourris survenus 10 mois après un coup d'Etat, le deuxième en moins d'un an enregistré dans ce pays en proie à la violence jihadiste.

Les coups de feu ont commencé à être entendus vers 00h45 (locales et GMT) au coeur de la capitale burkinabè, avant de cesser environ 40 minutes plus tard.

A chaque putsch, l'incapacité de lutter efficacement contre les groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique qui frappent le Burkina avec toujours plus d'intensité depuis 2015, avait été mise en avant.

Ils surviennent aussi six jours après un putsch dans le Niger voisin qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum.

Les violences jihadistes ont fait plus de 16.000 morts civils et militaires en huit ans, selon les dernières estimations de l'ONG internationale Armed conflict location action (Acled), qui répertorie les victimes des conflits à travers le monde, dont plus de 5.000 depuis le début de l'année 2023.

Ces violences ont en outre entraîné le déplacement de quelque 2 millions de personnes.