Chine: deux villes chinoises lèvent les restrictions à l'achat immobilier pour relancer un marché en berne

Hangzhou et ses 12,5 millions d'habitants, qui abrite le siège du géant chinois du e-commerce Alibaba a affirmé jeudi vouloir "promouvoir un développement stable et sain" du marché immobilier en levant toute restriction.

Deux des villes les plus prospères de Chine, Hangzhou (est) et Xi'an (nord), ont décidé de lever les restrictions à l'achat immobilier pour tenter de relancer un marché en berne.

Mais elles reviennent petit à petit sur ces mesures sur fond de crise des géants du secteur entre faible demande et chute des prix.

Hangzhou, célèbre pour ses plantations de thé et son lac de l'Ouest, est aussi à la pointe du développement technologique et fait partie des lieux les plus recherchés et chers de Chine en matière immobilière.

Cette annonce a rapidement attiré plus de 230 millions de vues sur le réseau social chinois Weibo, où beaucoup d'utilisateurs ont mis en doute l'utilité de ces mesures.