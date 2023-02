Colombie: un ministre propose de dépénaliser l'inceste entre adultes

Le ministre colombien de la Justice a présenté un projet de loi contenant une proposition controversée: dépénaliser l'inceste entre parents au premier degré, pour notamment désengorger les prisons.

"Ce que nous proposons de supprimer, c'est que deux personnes, toutes deux adultes, qui consentent librement à avoir des relations sexuelles, soient envoyées en prison", a déclaré Nestor Osuna mardi sur une radio locale.

La loi colombienne punit d'une peine pouvant aller jusqu'à six ans de prison les parents au premier degré de consanguinité ayant des relations sexuelles, soit entre frères et soeurs, ou entre parents et leur descendance ou ascendance.

Le ministre a présenté lundi au Congrès une proposition de loi visant à améliorer les conditions de détention et à dépénaliser certaines pratiques, ceci afin de désengorger les prisons où la surpopulation a atteint un pic critique.

"Il est nécessaire d'établir, dans un droit pénal propre à une société libérale, certaines limites à la persécution par l'Etat des comportements qui ne nuisent pas vraiment à la société", a-t-il estimé à cette occasion. M. Osuna a expliqué les différences, selon lui, entre inceste et autres crimes sexuels. "Ce n'est ni un viol, ni un acte sexuel abusif, ni un acte sexuel avec des mineurs. Ces crimes resteront punis avec les peines élevés qu'ils méritent". L'inceste "avec un enfant est un viol", a-t-il également souligné.