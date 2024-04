Crainte d'une attaque imminente de l'Iran contre Israël

Autre signe des tensions, la compagnie aérienne allemande Lufthansa et sa filiale autrichienne Austrian Airlines ont annoncé vendredi la suspension de leurs vols de et vers Téhéran jusqu'au jeudi 18 avril, et ne plus emprunter l'espace aérien iranien.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi l'envoi de renforts au Moyen-Orient alors qu'Israël est en alerte face à une possible attaque iranienne.

Téhéran a promis une riposte à la frappe attribuée à Israël contre le consulat iranien à Damas qui a fait, selon une ONG, 16 morts parmi lesquels deux généraux des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran.