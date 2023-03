"Creed III" met K.O. le box-office nord-américain

Le film de boxe "Creed III" a assommé la concurrence dans les cinémas nord-américain ce week-end, engrangeant 58,7 millions de dollars pour l'un des meilleurs débuts d'un film de sport dans l'histoire du box-office.

Réalisateur pour la première fois, Michael B. Jordan --qui joue également le rôle-titre d'Apollo Creed-- est le "champion incontesté du box-office", selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Pour David A. Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research, le film connaît un départ "sensationnel". "Des week-ends comme celui-ci représentent des bonnes nouvelles pour le secteur", estime l'expert.

Dans ce neuvième film de la saga "Rocky", le premier sans Sylvester Stallone, Apollo Creed sort de sa retraite pour un affrontement très attendu contre un ami d'antan, joué par Jonathan Majors.

Ce dernier incarne également le super-méchant dans "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania", aux côtés de Paul Rudd et Evangeline Lilly. Le film Marvel glisse à la deuxième place du classement du box-office après deux semaines en tête, avec 12,5 millions de dollars récoltés entre vendredi et dimanche.

En troisième position avec 11 millions de dollars de recettes, la nouvelle comédie noire des studios Universal, "Crazy Bear", dont la sortie est prévue le 15 mars en France.