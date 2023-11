Dans l'Ohio, pro et anti-avortement se démènent avant un vote à la portée nationale

Il ne reste plus que quelques jours pour voter et pas question de lâcher du lest: dans l'Ohio, militants pro et anti-avortement arpentent les rues pour convaincre les électeurs de dire "oui" ou "non" à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution de cet Etat américain.

C'est mardi que se clôt ce scrutin local suivi de près dans tout le pays, mais les habitants votent par anticipation depuis des semaines.