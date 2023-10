Des Belges sont toujours bloqués en Israël: les Affaires Etrangères annoncent un vol de rapatriement pour samedi

Samedi, un avion sera donc affrété pour les Belges qui séjournent temporairement en Israël. Beaucoup de nos compatriotes sur place s'inquiètent de plus en plus.

Cela fait 6 jours qu’Aline et sa famille sont confinées dans leur appartement à Tel Aviv. "J'ai deux petits-enfants, trois fois par nuit, on a dû courir dans les escaliers pour se protéger", déplore-t-elle.



Son visage est marqué par les nuits blanches et les images d’horreur diffusées en direct sur la télévision locale. "J'ai vu des bébés à qui on a enlevé la tête, j'ai vu des femmes enceintes éventrées, des femmes violées... je suis émue", explique-t-elle.



Partout en bas de chez elle, des rues vides et des bâtiments abandonnés. Dans cette ville de 500.000 habitants, seuls quelques magasins d’alimentation et des pharmacies sont encore ouverts.

Un vol samedi



Pour quitter le territoire, 3 alternatives existent. Par la route en voiture vers la Jordanie, par la mer avec un ferry et par les airs. Plusieurs avions sont disponibles pour rejoindre Bruxelles, mais les prix augmentent petit à petit : plus de 1.000 euros pour un vol !



David est un autre belgo-israélien et il lance aujourd’hui un appel à l’aide au Gouvernement belge. "Envoyez des avions ici, le plus vite possible, il y a des visiteurs qui souhaitent rentrer", explique David.



Face à la panique de certains Belges sur place, ce soir, les Affaires étrangères rassurent. "Un vol est prévu ce samedi pour rapatrier les Belges coincés qui souhaitent rentrer au pays. Il s’agit de nos ressortissants qui ont leur résidence en Belgique"

Le Gouvernement est également en contact avec la compagnie Brussels Airlines afin de créer d’autres places disponibles dans les prochaines heures.