Des tirs israéliens sur une foule font plus de 100 morts à Gaza: les chefs d'Etat du monde demandent "des réponses"

Des tirs israéliens sur une foule affamée et une vaste bousculade pendant une distribution d'aide jeudi dans le nord de Gaza ont fait plus de 110 morts selon le Hamas, soulevant au sein de la communauté internationale indignation et appels à établir les responsabilités.

Ce drame, a reconnu le président américain Joe Biden, va compliquer les pourparlers en cours pour instaurer une trêve dans le territoire palestinien ravagé par près de cinq mois de conflit et menacé par la famine. Il est survenu le jour où le Hamas a annoncé que plus de 30.000 personnes y ont été tuées depuis le début de la guerre.

Ce conflit a transformé le territoire en "zone de mort" selon l'ONU et est déjà, de très loin, le plus meurtrier des cinq qui ont opposé Israël au Hamas depuis que le mouvement islamiste a pris le pouvoir à Gaza en 2007.

"Choqué" par les événements de jeudi qu'il a "condamnés", le chef des Nations unies Antonio Guterres a plaidé pour "une enquête indépendante efficace" pour identifier les responsabilités. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence le même jour et à huis clos pour en discuter.

Vendredi, Emmanuel Macron a exprimé sa "plus ferme réprobation" envers ces tirs contre des civils "pris pour cible par des soldats israéliens", le président français demandant "vérité" et "justice". Les Etats-Unis ont aussi exigé d'Israël "des réponses", Joe Biden disant que son pays examinerait les "versions contradictoires" du drame.