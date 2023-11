DIRECT - Les premiers étrangers et binationaux autorisés à quitter Gaza vers l'Egypte

10h35 Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées en Egypte Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza bombardée par Israël sont entrées en Egypte mercredi, a rapporté à l'AFP un responsable égyptien sous couvert de l'anonymat. Les télévisions proches du renseignement égyptien diffusent en direct l'entrée de ces véhicules du côté égyptien du terminal de Rafah, unique ouverture de Gaza sur le monde, qui ne soit pas aux mains d'Israël. Les bombardements israéliens à Gaza ont fait 8.525 morts, dont 3.542 enfants, et plus de 21.000 blessés depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui contrôle ce territoire palestinien.

10h19 Le Hamas annonce la mort de 7 otages "dont 3 étrangers" dans le bombardement de Jabaliya

Le branche militaire du Hamas a annoncé mercredi que sept otages dont "trois détenteurs de passeports étrangers" avaient été tués mardi dans le bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza.

"Mort de sept détenus civils, dont trois détenteurs de passeports étrangers, dans le massacre de Jabaliya hier", ont indiqué les brigades Ezzedine al-Qassam dans un message sur Telegram.



10h14 Netanyahu promet une "victoire" malgré les "pertes douloureuses" de soldats Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mercredi que la guerre avec le Hamas palestinien se solderait par une "victoire" pour Israël, malgré "les pertes douloureuses" de soldats. "Nous sommes dans une guerre difficile, et elle sera longue", a déclaré M. Netanyahu, quelques heures après l'annonce de la mort de 11 soldats israéliens en 24 heures dans des combats dans la bande de Gaza. "Je promets aux citoyens d'Israël, nous allons accomplir le travail, nous continuerons jusqu'à la victoire".

10h10 RSF saisit la CPI pour "crimes de guerre" commis contre des journalistes

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a annoncé mercredi avoir saisi la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes de guerre commis contre les journalistes en Palestine et en Israël. "RSF a déposé une plainte pour crimes de guerre auprès du bureau du procureur de la CPI le 31 octobre 2023. Celle-ci détaille les cas de 9 des journalistes tués depuis le 7 octobre dernier, et de deux blessés dans l'exercice de leurs fonctions", indique RSF dans un communiqué. La Cour n'a pas l'obligation de se saisir du dossier.

08h51 Les premiers étrangers et bi-nationaux franchissent le terminal de Rafah vers l'Egypte Des dizaines d'étrangers et de bi-nationaux ont quitté mercredi la bande de Gaza vers l'Egypte par le terminal frontalier de Rafah, ouvert pour la première fois aux personnes au 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Ils ont été autorisés à entrer dans le terminal vers 07H45 GMT après que les autorités égyptiennes ont annoncé son ouverture exceptionnelle pour permettre le passage de près de 90 blessés palestiniens et près de 450 bi-nationaux et étrangers.



08h15 Un premier groupe d'étrangers sortira de Gaza vers l'Egypte mercredi "Un premier groupe de personnes détentrices de passeports étrangers va traverser le terminal de Rafah vers l'Egypte mercredi", a indiqué à l'AFP un responsable des autorités en charge de ce poste-frontière avec Gaza, bombardée sans répit par Israël depuis le début de la guerre face au Hamas. Ce responsable parlait sous le couvert de l'anonymat. A Rafah, côté égyptien, les télévisions proches des services de renseignement montraient en direct une file d'ambulances entrant dans le terminal alors que 81 blessés palestiniens doivent être transférés mercredi dans des hôpitaux égyptiens, selon des responsables égyptiens et palestiniens.

8h10 Israël qualifie de "capitulation face au terrorisme" la rupture des relations par la Bolivie Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié mercredi de "capitulation face au terrorisme" la rupture des relations diplomatiques annoncée par la Bolivie. "La décision de la Bolivie de rompre les liens diplomatiques avec Israël est une capitulation face au terrorisme et au régime des ayatollahs en Iran", a dit le porte-parole du ministère dans un communiqué. Le gouvernement bolivien a annoncé mardi la rupture des liens diplomatiques avec Israël "en signe de rejet et de condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza".

06h52 L'armée israélienne déclare avoir frappé 11.000 cibles à Gaza depuis le début de la guerre L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé plus de 11.000 cibles dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas depuis le territoire le 7 octobre. "Depuis le début de la guerre, les Forces de défense israéliennes ont frappé plus de 11.000 cibles appartenant à des organisations terroristes dans la bande de Gaza", a déclaré l'armée dans un communiqué.

06h04 L'armée israélienne annonce la mort de neuf soldats dans les combats à Gaza L'armée israélienne a publié mercredi les noms de neuf soldats tués au combat mardi à Gaza, portant à 326 le nombre de soldats morts depuis le 7 octobre. Deux autres soldats ont été grièvement blessés mardi lors de combats dans le territoire palestinien, selon l'armée, qui a lancé une offensive à Gaza après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël.

05h36 L'Arabie saoudite condamne "avec la plus grande fermeté" le bombardement israélien d'un camp de réfugiés à Gaza L'Arabie saoudite a dénoncé mercredi "avec la plus grande fermeté" le bombardement israélien d'un camp de réfugiés à Gaza, qui a fait des dizaines de morts et visait, selon Israël, un commandant du mouvement islamiste palestinien Hamas. "Le Royaume d'Arabie saoudite condamne avec la plus grande fermeté le ciblage inhumain par les forces d'occupation israéliennes du camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza assiégée, qui a tué et blessé un grand nombre de civils innocents", a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur X (anciennement Twitter).



05h18 Coupure "totale" d'internet et du téléphone à Gaza L'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé mercredi une coupure "totale" des lignes téléphoniques et d'internet dans la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne. "Nous avons le regret d'annoncer aux compatriotes de notre pays bien-aimé une interruption totale des communications et des services internet à Gaza", a indiqué Paltel sur le réseau social X (anciennement Twitter).



23h06 Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre en Israël vendredi Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre en Israël vendredi dans le cadre d'une nouvelle tournée au Proche-Orient alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 25è jour, a annoncé mardi soir son porte-parole. Il y "rencontrera des responsables du gouvernement israélien et il fera d'autres étapes dans la région", a indiqué à des journalistes le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.



22h46 Une soixantaine de camions d'aide humanitaire ont rejoint Gaza mardi Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué mardi soir que 59 camions d'aide humanitaire sont arrivés mardi dans la bande de Gaza. Le convoi du jour comprenait quatre camions d'aide fournie par le Comité international de la Croix-Rouge (ICRC) alors que le reste a été livré par le Croissant-Rouge égyptien, responsable de la livraison de l'aide humanitaire proposée par diverses organisations égyptiennes et d'autres pays. Ce dernier convoi, comprenant de la nourriture, de l'eau et du matériel médical, porte à 217 le nombre de camions humanitaires qui ont pu pénétrer dans la bande de Gaza depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Avant que les combats reprennent suite à l'offensive du Hamas, le 7 octobre, environ 500 camions entraient quotidiennement sur le territoire palestinien.

22h33 Les rebelles au Yémen promettent de poursuivre leurs attaques contre Israël Les rebelles Houthis au Yémen, proches de l'Iran, ont promis mardi de poursuivre leurs attaques contre Israël jusqu'à la fin de sa guerre contre le Hamas palestinien, en affirmant avoir déjà lancé plusieurs missiles et drones vers le territoire israélien. "Les forces armées yéménites (...) continueront à mener des attaques de missiles et de drones jusqu'à ce que l'agression israélienne s'arrête", selon un communiqué diffusé par la télévision des rebelles, Al-Masirah TV. Le communiqué affirme qu'une "salve de missiles balistiques et plusieurs drones" ont été tirés mardi, la troisième attaque du genre depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza.

21h36 La Bolivie rompt ses liens diplomatiques avec Israël Le gouvernement bolivien a annoncé mardi rompre les liens diplomatiques avec Israël en raison de la guerre avec le Hamas dans la bande de Gaza. Le gouvernement "a pris la décision de rompre les relations diplomatiques avec l'Etat d'Israël, en signe de rejet et de condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza", a déclaré le vice-ministre bolivien des Affaires étrangères, Freddy Mamani, lors d'une conférence de presse.

21h16 Doha prévient que l'extension des frappes israéliennes "compromet" la médiation Le Qatar a mis en garde mardi contre l'extension des opérations israéliennes dans la bande de Gaza susceptible de "saper les efforts de médiation et de désescalade", et condamné le bombardement mardi du plus grand camp de réfugiés de ce territoire palestinien. Le ministère qatari des Affaires étrangères a qualifié la frappe sur le camp de Jabaliya de "nouveau massacre contre le peuple palestinien sans défense", a rapporté l'agence officielle qatarie. Le ministère de la Santé du gouvernement de Hamas qui contrôle Gaza a fait état de "plus de 50" morts dans ce bombardement.

20h10 Le Liban accuse Israël d'utiliser du phosphore blanc Le Liban a chargé mardi sa mission auprès de l'ONU de porter plainte contre Israël, qu'il accuse d'avoir utilisé du phosphore blanc dans ses frappes pour provoquer des incendies dans le sud du pays, selon la diplomatie libanaise. Les échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise sont quotidiens entre l'armée israélienne et le puissant Hezbollah, depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a répondu au ciblage de ses positions en bombardant les abords de plusieurs villes frontalières et les positions des combattants du Hezbollah, ce qui a provoqué des incendies qui ont détruit de vastes zones de végétation et d'oliviers. "J'ai chargé la mission libanaise à l'ONU de déposer une nouvelle plainte auprès du Conseil de sécurité pour condamner l'utilisation par Israël du phosphore blanc lors de ses attaques répétées contre le Liban et l'incendie délibéré des forêts", a indiqué mardi le ministère libanais des Affaires étrangères, citant le chef de la diplomatie libanaise Abdallah Bou Habib.

19h20 L'armée israélienne confirme avoir bombardé Jabaliya, pour tuer un commandant du Hamas L'armée israélienne a confirmé avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza mardi, affirmant y avoir tué un commandant du Hamas qui était, selon elle, un des responsables de l'attaque lancée en Israël par le mouvement palestinien le 7 octobre. "Son élimination a eu lieu dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre les terroristes et les infrastructures terroristes appartenant au bataillon central de Jabaliya, qui avait pris le contrôle de bâtiments civils dans la bande de Gaza", a dit l'armée.

19h11 L'Egypte va accueillir des blessés palestiniens Les autorités égyptiennes se préparent à accueillir mercredi des blessés palestiniens depuis la bande Gaza bombardée sans cesse par Israël depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre en territoire israélien, ont annoncé mardi des sources médicales et des services de sécurité. "Des équipes médicales seront présentes demain (mercredi) au point de passage (de Rafah) pour examiner les cas venant (de Gaza) dès leur arrivée (...) et déterminer les hôpitaux vers lesquels ils seront envoyés", a déclaré à l'AFP un responsable médical de la ville égyptienne d'Al-Arich. Une source de sécurité au point de passage de Rafah a confirmé l'information.



18h42 Le Hamas affirme que Gaza "sera un cimetière" pour l'armée israélienne La branche militaire du Hamas a averti mardi Israël que la bande de Gaza deviendrait "un cimetière et un bourbier" pour ses soldats, et promis d'infliger au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu une défaite "qui sonnera la fin de sa carrière politique". "Gaza sera un cimetière et un bourbier pour l'ennemi, ses soldats et sa direction politique et militaire", a affirmé dans une vidéo diffusée par les médias du Hamas le porte-parole de sa branche militaire, Abou Obeida, ajoutant que "la cuisante défaite qui sera infligée à Netanyahu sonnera la fin de sa carrière politique".



18h41 Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers "dans les prochains jours" Le porte-parole de la branche militaire du Hamas a affirmé mardi que le mouvement palestinien allait libérer "dans les prochains jours" des otages étrangers parmi ceux qu'il retient à Gaza depuis son attaque en territoire israélien le 7 octobre. "Nous avons informé les intermédiaires que nous libèrerons un certain nombre d'étrangers dans les prochains jours", a déclaré Abu Obeida, le porte-parole de la branche armée du mouvement palestinien dans une vidéo diffusée par les médias du Hamas.



18h38 Chypre veut ouvrir un couloir maritime pour l'aide humanitaire avec Gaza Chypre a indiqué mardi intensifier ses efforts pour obtenir un soutien concret afin d'ouvrir un couloir maritime pour acheminer l'aide humanitaire vers la population palestinienne dans la bande de Gaza, soumise aux bombardements massifs et, depuis le 9 octobre, à un "siège complet" par Israël. "Chypre est prête à contribuer à l'établissement d'un couloir maritime à partir des ports chypriotes pour délivrer de l'aide humanitaire à Gaza", a dit le président chypriote Nikos Christodoulides.



18h06 Borrell condamne "fermement" les attaques de colons israéliens contre des Palestiniens Le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell a "fermement" condamné mardi les attaques commises "par des colons israéliens contre des Palestiniens" en Cisjordanie occupée, faisant part de sa "vive inquiétude" à ce sujet. Lors d'échanges avec les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Jordanie, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Borrell a également abordé "la nécessité urgente de restaurer l'horizon politique et de relancer le processus de paix, ainsi que de parvenir à un règlement permanent et durable de ce conflit, fondé sur la solution à deux États", selon un communiqué.



17h42 Le chef du HCR implore le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre fin à l'"engrenage mortel" Le Haut Commissaire de l'ONU pour les réfugiés a imploré mardi le Conseil de sécurité de "surmonter" ses fractures afin d'"exiger" un cessez-le-feu à Gaza et mettre ainsi fin à "l'engrenage mortel" de la guerre entre Israël et le Hamas. "Un cessez-le-feu humanitaire (...) peut au moins arrêter l'engrenage mortel et j'espère que vous surmonterez vos divisions et exercerez votre autorité en en exigeant un -- le monde attend que vous le fassiez", a exhorté Filippo Grandi devant les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies, incapables depuis trois semaines de voter une résolution contre le conflit.

17h18 L'armée israélienne annonce la mort de deux de ses soldats dans les combats à Gaza L'armée israélienne a annoncé mardi que deux de ses soldats avaient été tués dans des combats dans le nord de la bande de Gaza, au 25e jour de la guerre contre le Hamas palestinien. Les deux militaires "sont tombés dans les combats dans le nord de la bande de Gaza", a indiqué l'armée dans un communiqué, quelques heures après avoir fait état de "combats féroces" avec le Hamas dans ce secteur.

17h06 Israël-Hamas: les groupes pro-iraniens ne peuvent pas "rester silencieux", prévient Téhéran Le chef de la diplomatie iranienne a prévenu mardi que les groupes pro-iraniens dans la région ne pouvaient pas rester "silencieux" face à la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, en soulignant l'urgence de mettre fin à la guerre. "Il est normal que les groupes et les mouvements de la résistance ne restent pas silencieux face aux crimes" commis dans le territoire palestinien de la bande de Gaza, a affirmé Hossein Amir-Abdollahian, lors d'une visite au Qatar. "Ils n'écouteront les conseils de personne, donc il faut que nous profitions de la dernière opportunité politique pour mettre fin à la guerre" a-t-il ajouté, selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères publié à l'issue de sa rencontre avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani.

17h04 Moscou juge "inacceptables" les frappes israéliennes en Syrie Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a jugé mardi "inacceptables" les frappes israéliennes en Syrie lors d'un appel avec son homologue syrien Fayçal Meqdad, tous deux s'inquiétant que le Moyen-Orient ne serve à "régler des comptes géopolitiques", selon le ministère russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a souligné qu'il était "inadmissible que l'escalade militaire s'étende à la Syrie et d'autres pays de la région", d'après le communiqué.



16h54 Gaza est "un cimetière pour des milliers d'enfants" déclarent les Nations unies La bande de Gaza est devenue "un cimetière pour des milliers d'enfants", ont déclaré mardi les Nations unies, qui craignent que d'autres ne meurent de déshydratation. "Nos craintes les plus vives de voir le nombre d'enfants tués se transformer en dizaines, puis en centaines, et enfin en milliers, se sont réalisées en l'espace de quinze jours", a déclaré James Elder, porte-parole de l'Unicef, dans un communiqué. "Les chiffres sont effroyables : plus de 3.450 enfants auraient été tués, et il est stupéfiant de constater que ce chiffre augmente chaque jour", a-t-il souligné. "Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants". Plus d'un million d'enfants vivant dans la bande de Gaza souffrent en outre d'un manque d'eau potable, a-t-il précisé.

16h29 Selon Blinken, Poutine cherche à "tirer profit" de la guerre entre Israël et le Hamas Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a accusé mardi le président russe Vladimir Poutine d'essayer d'utiliser la guerre entre Israël et le Hamas pour tenter de réduire le soutien de l'Occident à l'Ukraine. "Poutine cherche vraiment à tirer profit de l'attaque du Hamas contre Israël dans l'espoir qu'elle nous distraira (...) et qu'elle amènera les Etats-Unis à retirer leurs ressources" à l'Ukraine, a affirmé le secrétaire d'Etat devant une commission du Sénat.