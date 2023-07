Don de plasma: sous perfusion américaine, la France cherche son indépendance

Face à des besoins croissants de médicaments issus du plasma sanguin, la France et l'Europe cherchent à réduire leur forte dépendance aux importations américaines, tout en promouvant un modèle "éthique" de don volontaire et non rémunéré.

Si le don de sang est aujourd'hui relativement répandu, on connaît moins le don de plasma, qui contient des protéines et des anticorps indispensables pour de nombreux patients en réanimation ou en déficit immunitaire.