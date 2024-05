"Environ 300.000 habitants" ont quitté l'est de Rafah en moins d'une semaine, d'après l'armée israélienne

"Jusqu'à présent, environ 300.000 habitants se sont déplacés vers la zone humanitaire d'Al-Mawasi", à quelques kilomètres plus à l'ouest, indique dans un communiqué l'armée qui prépare une offensive terrestre dans cette ville où, selon l'ONU, quelque 1,4 million d'habitants, en majorité poussés là par les combats, s'entassent.

Vendredi, des responsables de l'ONU indiquaient que 30.000 personnes fuyaient "chaque jour" la ville de Rafah, et qu'elles étaient plus de 110.000 à avoir cherché refuge ailleurs sur l'étroit territoire palestinien ravagé par plus de sept mois de guerre.