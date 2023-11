Environ 20.000 personnes ont fui dimanche en direction du sud de la bande de Gaza

Ces milliers de personnes répondaient ainsi à l'appel de l'armée israélienne, qui demande depuis des semaines aux habitants de la ville de Gaza et du nord de cette région densément peuplée de quitter la zone. Israël continue d'affirmer par ailleurs que l'organisation palestinienne radicale Hamas dispose de centres de commandement et de bases de lancement de roquettes dans des hôpitaux, des écoles et des immeubles d'habitation.

Les réfugiés ont expliqué pour leur part avoir dû passer par des dispositifs de reconnaissance faciale aux points de contrôle israéliens, poursuit l'Ocha. L'Etat hébreu craint en effet la présence de terroristes parmi les réfugiés et des arrestations ont également eu lieu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.