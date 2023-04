Etats-Unis: le Montana sur le point d'adopter une loi pour interdire TikTok

Le vote final est prévu pour vendredi - le sénat avait déjà approuvé ce texte en mars. Une fois ratifié par le gouverneur, il doit entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

"Il est temps de tenir tête aux Chinois et de bannir TikTok", a lancé le représentant Brandon Ler après un réquisitoire contre la Chine qui "veut nos données et notre propriété intellectuelle" et une application dangereuse pour "la santé et la sécurité, surtout des plus jeunes".

Du Montana à la Maison Blanche, de nombreux élus démocrates et républicains accusent l'application de vidéos courtes et divertissantes de servir au gouvernement chinois pour espionner et manipuler les utilisateurs.