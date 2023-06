Face à la sécheresse, l'Uruguay creuse des puits au coeur de sa capitale

"Le forage a lieu dans la ville de Montevideo en raison de la crise de l'eau dans le sud de l'Uruguay", explique à l'AFP Mme Arballo, directrice des travaux de la division Eaux souterraines d'OSE, l'entreprise publique qui fournit de l'eau potable à tout le pays.

Deux puits, de 90 et 42 mètres de profondeur, ont été forés dans le parc, et selon OSE (Obras Sanitarias del Estado) l'eau trouvée sera propre à la consommation une fois filtrée et traitée.

L'eau de la capitale et de sa zone métropolitaine, où vivent 1,8 million de personnes, provient de sources superficielles. Mais face à un épisode de sécheresse qui dure depuis plus de trois ans et qui est considéré comme le pire en plus de 70 ans, OSE a commencé à s'intéresser aux eaux souterraines.