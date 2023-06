Gemelli, où est opéré François, "l'hôpital des papes" à Rome

Le pape polonais (1978-2005) y avait été soigné à neuf reprises et y avait passé un total de 153 jours, ce qui l'avait conduit à lancer avec humour: "le Vatican numéro un est la place Saint-Pierre, le Vatican numéro deux à Castel Gandolfo (résidence d'été dans les environs de Rome, ndlr) et l'hôpital Gemelli est devenu le Vatican numéro trois".

L'hôpital Gemelli de Rome, où le pape François doit être opéré d'une hernie abdominale mercredi, est connu comme "l'hôpital des papes" dans la capitale italienne et avait même été surnommé "Vatican trois" par Jean Paul II.

Ses séjours répétés et prolongés au Gemelli avaient amené le Vatican à y organiser une mini-résidence.

Sécurité oblige, l'appartement du pape se trouve au dixième et dernier étage et l'on y accède par un long couloir surveillé à vue par la police italienne et la gendarmerie du Vatican.

Selon les médias italiens, ce petit appartement peint en blanc et équipé d'un mobilier austère comprend un lit, une télévision, une salle de bain, une cuisine, et des équipements médicaux, ainsi qu'une petite chapelle.