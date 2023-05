Inde: trois villageois tués dans le crash d'un avion militaire, selon un nouveau bilan

Un premier bilan faisait état de deux morts et trois blessés.

"N'y parvenant pas, le pilote s'est éjecté sain et sauf, avec des blessures mineures", a-t-il poursuivi.

"L'IAF regrette la perte de vies humaines et présente ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées. Une commission d'enquête a été constituée pour déterminer les causes de l'accident".

Les MiG-21, appareils de fabrication soviétique, sont entrés en service en Inde dans les années 1960 et ont constitué pendant des décennies l'épine dorsale de l'armée de l'air. Le nombre important d'accidents qu'ils ont connu leur vaut toutefois le surnom de "cercueils volants".

L'Inde investit des milliards de dollars dans la modernisation de ses équipements militaires, motivée par son vieil antagonisme avec le Pakistan et les tensions croissantes avec la Chine.