Iran: sept exécutions, inquiétudes sur la multiplication des pendaisons

L'Iran a exécuté mercredi sept hommes dont trois ont été reconnus coupables de trafic de drogue et quatre de viol, dans un contexte de multiplication des pendaisons dans le pays, ce qui inquiète l'ONU et une organisation de défense des droits humains.

"La condamnation à mort de trois membres du gang Panjak, le principal cartel de distribution de cocaïne et l'un des plus importants cartels de drogue du pays, a été exécutée ce matin après le processus judiciaire", a rapporté le site de l'agence d'information de l'autorité judiciaire Mizan Online.

En 2014, six membres du gang avaient été arrêtés et les autorités avaient saisi de la cocaïne, de l'opium et des méthamphétamines, selon l'agence.