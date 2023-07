Kenya: six personnes tuées dans des manifestations antigouvernementales interdites

Six personnes ont été tuées mercredi dans plusieurs villes du Kenya lors de manifestations antigouvernementales interdites par les autorités contre de nouvelles taxes, les autorités menaçant de mettre fin "à la culture de l'impunité" dans le pays.

"Des vies ont été perdues, des dizaines d'agents de la force publique et des civils ont été grièvement blessés et des pertes inimaginables pour l'économie du pays ont été occasionnées", a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki, dénonçant "la violence généralisée" et "les pillages".