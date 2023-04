La Chine promet une réponse "déterminée" après la rencontre Tsai-McCarthy

La Chine a promis jeudi une réponse "déterminée" après la rencontre aux États-Unis entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine Kevin McCarthy.

"En réponse aux actes de collusion gravement erronés entre les États-Unis et Taïwan, la Chine prendra des mesures déterminées et efficaces pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale", a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié par l'agence Chine Nouvelle.

Le ministère a exhorté Washington à "cesser de s'engager dans une voie erronée et dangereuse".