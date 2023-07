La CPI ouvre une nouvelle enquête pour crimes de guerre au Soudan

Les crimes sexuels et sexistes présumés, "y compris des campagnes présumées de viols collectifs", "particulièrement préoccupants", sont au centre de la nouvelle enquête, a-t-il ajouté.

Les victimes, dont plusieurs femmes et sept enfants, sont surtout des Massalit tués le mois dernier par les rebelles et leurs alliés, selon des indications crédibles relayées par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Les locaux ont été contraints par les FSR de mettre eux-mêmes les cadavres dans la fosse commune, à au moins deux kilomètres au nord du quartier général de la police à El-Geneina.

Le conflit pour le pouvoir entre l'armée et les paramilitaires a déjà fait près de 3.000 morts et trois millions de déplacés et réfugiés, selon l'ONU.