La mission de l'ONU en Afghanistan prolongée d'un an

Le texte, qui prolonge la mission jusqu'au 17 mars 2024, ne modifie pas le mandat de la Manua tel que défini il y a un an, qui établissait une relation formelle et durable avec l'Afghanistan des talibans, soulignant le rôle important de l'ONU pour "promouvoir la paix et la stabilité" dans le pays.

Toutefois, une deuxième résolution adoptée également à l'unanimité jeudi demande au secrétaire général Antonio Guterres de réaliser d'ici le 17 novembre 2023 une "évaluation indépendante" pour fournir des "recommandations prospectives pour une approche intégrée et cohérente de tous les acteurs politiques, humanitaires et de développement".

Cette évaluation devra notamment se pencher sur "les défis actuels de l'Afghanistan, y compris, mais pas seulement, humanitaires, droits humains et en particulier droits de femmes et des filles, des minorités religieuses et ethniques, sécurité et terrorisme, drogue, développement, défis économiques et sociaux, dialogue, gouvernance et Etat de droit".

"Nous savons que la situation en Afghanistan est très difficile et que nos options sont très limitées mais que le statu quo n'est pas viable", a commenté l'ambassadrice des Emirats arabes unis Lana Zaki Nusseibeh, qui a rédigé le texte avec le Japon.