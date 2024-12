"Quelque chose de très bon": le restaurant "Chez Arsène" revient pour soutenir le Télévie

Ça me fait plaisir déjà parce que c'est pour la bonne cause

En dessert, une boule de Noël, chocolat vanille, au profit du Télévie. Ben, finaliste du Meilleur Pâtissier saison 11, encadre des élèves d'une école d'hôtellerie de Wavre pour la bonne cause. "C'est ça qui est génial avec les jeunes, c'est que je pense que c'est l'énergie qu'on transmet et je lui fais confiance (...). Je pense qu'il a envie de bien faire", confie Ben, finaliste du Meilleur Patissier saison 11.

RTL Belgium et Le Collège Provincial du Brabant Wallon sont fiers de présenter une nouvelle édition de "Chez Arsène", le restaurant éphémère au profit du Télévie, qui vous accueillera les 13, 14 et 15 décembre à la Ferme de Mont-Saint-Jean.

Et les élèves semblent conquis. "Il y a plus de technique, plus de minutie, on nous apprend vraiment ce que c'est d'être régulier, la régularité, ce qui est minutie et régularité, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on apprend à être les plus perfectionnistes possibles", affirme ainsi Adrien Gillard, apprenti. "Ça me fait plaisir déjà parce que c'est pour la bonne cause. Avant d'arriver ici, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de stress, et quand je suis là, il n'y a aucun stress qui est là, parce que c'est bien organisé", ajoute une autre élève.

Un menu digne de Top Chef

Quatre écoles du Brabant Wallon participent à ce banquet de 250 couverts. Les élèves de 7e seront même évalués par leur professeur durant le service. Aux commandes du plat principal : Arnaud Delvenne, célèbre finaliste Top Chef saison 13. "Petite complexité cette année, c'est qu'on a dû s'adapter à la saison, comme on l'avait fait l'année dernière, mais ici, on est vraiment aux approches des fêtes, donc on avait vraiment voulu travailler des produits un peu plus festifs, dont le foie gras, la truffe, le magret de canard, le porto, enfin voilà, quelque chose de très bon", détaille ce dernier.

Le collège provincial du Brabant Wallon a initié ce projet alliant gastronomie, solidarité et formation des jeunes. "Ça a été un "oui" général. En fait, c'est assez simple : quand on a terminé l'édition de l'année dernière, le lendemain on s'envoyait déjà tous des messages en disant, on est reparti pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez ?", s'enthousiasme Maryse Collignon, employée à la province du Brabant Wallon.

Un brunch entre collègues, un repas entre amis ou un moment en famille, Chez Arsène vous accueillera chaleureusement. La nouveauté de cette édition : des menus enfants seront également proposés ainsi que des animations pour les plus jeunes. Pour s'inscrire, rendez-vous sur televie.be.