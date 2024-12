"Certaines tenues inadaptées pour la guerre": en quoi les conditions hivernales ont-elles un impact en temps de guerre?

Il y a 80 ans, lors de la bataille des Ardennes, des soldats progressent difficilement dans la neige, qui atteint parfois 40 à 50 cm d'épaisseur. Pendant la bataille, ils doivent affronter des températures glaciales, parfois jusqu’à -20 degrés. "Certains avaient un équipement adapté, d'autres non. Certains se sont retrouvés avec des tenues d'automne, inadaptées pour la guerre", explique Mathieu Billa, directeur du Bastogne War Museum.

Des conditions difficiles

La neige, le froid, le gel et des chemins souvent impraticables rendent les déplacements particulièrement difficiles. En décembre 1944 et janvier 1945, ces conditions compliquent la progression des véhicules et ralentissent l’avancée des troupes. "Dans les forêts, on ne peut pas toujours passer avec des véhicules. Il faut donc transporter le ravitaillement, la nourriture et les munitions à pied, en portant tout le matériel à travers les bois", ajoute Mathieu Billa.