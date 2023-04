La Turquie inaugure son premier porte-drones

La Turquie a dévoilé lundi son premier porte-aéronefs, le TCG Anadolu, conçu pour faire décoller et atterrir les drones de combat turcs.

"Les drones turcs Bayraktar TB3 et Kizilelma et l'avion de combat léger Hürjet pourront décoller et atterrir sur le navire", s'est félicité le président turc Recep Tayyip Erdogan, en campagne pour sa réélection en mai.

Le TCG Anadolu, long de 231 mètres pour 32 mètres de largeur, est le plus grand navire de guerre turc.