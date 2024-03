Largage d'aide humanitaire par un avion belge: voici comment une telle mission se déroule

Les colis seront largués au plus tôt ce mercredi sur des plages de Gaza et prennent la forme de grosses charges avec un parachute au-dessus. "L'avion ne vole pas horizontalement, mais avec le nez un peu relevé. Les charges sont lâchées par la porte et c'est parce qu'ils sont attachés avec un câble que le parachute va s'ouvrir", explique le capitaine Nico. "On a 24 colis qui peuvent peser jusqu'à une tonne. Du point de vue du sol, c'est une bombe qui vous arrive", dit le colonel Bruno Beeckmans, commandant d'une unité de transport aérien.

Les victimes civiles représentent l'un des risques des largages par les airs. "Les Américains ont fait des largages en mer pour éviter les victimes, mais ici, les Palestiniens ont clairement dit qu'ils voulaient des largages au sol, avec le risque qu'il y ait des victimes", déclare le colonel.